« Grey’s Anatomy » du 8 avril : découvrez le nouveau chirurgien du Grey Sloan Memorial Hospital (vidéo)

« Grey’s Anatomy » du 8 avril 2020. Ce soir, et comme tous les mercredis soir, vous avez rendez-vous sur TF1 pour la suite de la saison 16 inédite de votre série médicale préférée « Grey’s Anatomy ». Une soirée spéciale marquée par plusieurs choses : le retour de Meredith Grey parmi les siens; l’arrivée d’un nouveau chirurgien et un épisode cross-over avec la série « Station 19 ».

Une soirée fort chargée donc pour les fans. À suivre dès 21h05 sur TF1, ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



« Grey’s Anatomy » du 8 avril : vos deux épisodes de ce soir

Ce soir découvrez les épisodes « De la part de Cristina » et « Je connais ce bar » (crossover avec « Station 19 »). En voici un bref aperçu avec les courts résumés tel que fournis par la chaîne…

« De la part de Cristina » : Jo devient bénévole pour Safe Haven et on l’appelle pour un bébé qui a été déposé à la caserne 19. Meredith va de l’avant après avoir affronté L’ordre des médecins. La relation entre Vic et Jackson évolue…



« Je connais ce bar » (épisode crossover avec Station 19) : Sous la houlette d’Andy et Sullivan, l’équipe de pompiers s’efforce de sauver les personnes se trouvant à l’intérieur du bar chez Joe, dont la façade a été emboutie par une voiture et menace de s’écrouler.

Découvrez maintenant un petit extrait vidéo du premier épisode de la soirée et notamment des premiers pas de ce nouveau chirurgien. Il s’appelle Cormac Hayes et il le nouveau chef de la chirurgie pédiatrique.

>>> Attention la saison 16 de « Grey’s Anatomy » va être écourtée. Toutes les infos ICI.

