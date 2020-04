« The Resident » du 29 avril : vos trois épisodes inédits de ce soir (vidéo)

5 ( 7 )



« The Resident » au programme TV du mercredi 29 avril 2020 – La semaine dernière vous étiez nombreux à découvrir la nouvelle série médicale de TF1 « The Resident », portée par le beau Matt Czuchry, qui a captivé près de 4,6 millions de téléspectateurs pour le début de la diffusion de la série 1 (voir notre article). Ce soir, vous allez pouvoir suivre la suite de cette saison inédite avec au programme, les épisodes 4, 5 et 6.

A suivre dès 21h05 sur TF1, ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1, découvrez les épisodes 7 et 8 de cette nouvelle saison « Bienvenue dans la famille » et « Des bonbons ou un mort ».



« The Resident » du 29 avril : vos trois épisodes de ce soir

« Crise identitaire » : Le budget des urgences est drastiquement réduit pour couvrir les frais médicaux de Louisa. Cette situation conduit au licenciement d’Ellen Hundley, une infirmère expériementée. Sa remplaçante commet une erreur qui entraîne par effet papillon, une sitatuation malencontreuse. En effet, Conrad annonce à la mauvaise famille le décès de leur fils. Par ailleurs, Nic ne retrouve pas le dossier médical de Lily.

« Réaction en chaîne » : Trois opérations sont programmées en même temps, poussant l’équipe dans ses retranchements. Durant l’une d’entre elles, Bradley perd connaissance. Nic a des doutes concernant les protocoles de traitements de la docteure Hunter et en fait part à Conrad. Nic encourage Lily à consulter un autre médecin afin d’avoir une seconde opinion sur son cas. En l’apprenant, Hunter, furieuse, interdit à Nic de prendre en charge ses patients. L’identité du père de Conrad est révélée.



« A tout prix » : Nic confie ses doutes à Devon. Elle est convaincue que la docteure Hunter fraude l’assurance en prescrivant des traitements superflus à ses patients. Une transplantation de moelle osseuse est programmée pour Lily, mais ses analyses sanguines confirment que l’opération pourrait lui être fatale. Conrad doit faire face au retour de son père. Un patient lance un ultimatum à Conrad : il a 24 heures pour le diagnostiquer.

Vidéo

Pour patienter jusqu’à ce soir, voici les premières minutes de l’épisode 4.

La suite de « The Resident », c’est ce soir à 21h05 sur TF1.

