« The Voice » du 18 avril : une belle surprise pour Lara Fabian dans la suite des K.O (vidéo)

« The Voice » du 18 avril 2020. Suite des KO de « The Voice » ce soir sur TF1. Rendez-vous comme chaque samedi soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Attention ce soir encore épisode plus court pour cause de crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19.

« The Voice » du 18 avril : la suite des KO

Ce soir place aux KO de la team Lara Fabian. Et pour l’occasion Gustine a réservé une petite surprise à sa coach. Regardez ces images…



Pour son KO, Gustine a réservé une petite surprise à sa coach @LFabianOfficial !

Vivez les KO de la #TeamLara demain dès 21h05 sur @TF1 et @MYTF1 ! pic.twitter.com/8EY7DZwMK5 — TheVoice_TF1 (@TheVoice_TF1) April 17, 2020

Si vous ne voyez pas cette vidéo sur votre écran, retrouvez-là sur Twitter ou sur Facebook.

Rappel des règles

Les talents encore en course doivent maintenant s’affronter sur les K.O., dernière étape avant les lives !

Cette année, les règles évoluent puisque chaque coach présente sur scène les sept talents de son équipe sur une chanson choisie par les talents eux-mêmes. Chaque talent est donc responsable de son destin dans THE VOICE 2020 ! Aux portes de la demi-finale, ils n’ont pas le droit à l’erreur !

A l’issue de chaque K.O., deux possibilités :

– Le coach buzze et son talent est qualifié pour la suite de la compétition,

– Le coach ne buzze pas et décide de mettre un terme à son aventure. Le talent quittera aussitôt le concours car aucun vol de talent ne sera possible.

A la fin de cette étape décisive des K.O., chaque coach ne gardera que trois talents dans son équipe qui accéderont directement à la demi-finale.

Attention émission déprogrammée dès le 2 mai !

Les lives en direct ne pourront pas être diffusés avant un petit moment. Pour cause de prolongement du confinement, l’émission est déprogrammée à compter du 2 mai prochain. Une programmation pour la rentrée et/ou l’automne prochain semble plus que probable désormais.

