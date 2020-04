Coronavirus : lancement d’une grande consultation citoyenne : « Notre Nouvelle Vie »

5 ( 5 )



La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien : travail, vie sociale, éducation… Les cartes sont rebattues. Depuis le début du confinement, de nombreuses mesures ont également restreint nos activités, nos libertés individuelles, nous obligeant ainsi à réduire et optimiser notre temps passé à l’extérieur.

Bien que chacun d’entre nous vive cette période de manière différente, nous partageons tous des inquiétudes mais aussi des espoirs quant aux conséquences sociétales, économiques et démocratiques de la crise actuelle.

C’est pour cette raison que TF1 lance en partenariat avec Sciences Po, Bluenove, et avec l’appui de Cognito, une consultation citoyenne pour témoigner, débattre et inventer ensemble le monde post-coronavirus, et tenter d’apporter des éléments de réponse à la question que tout le monde se pose : « Cette crise sanitaire va-t-elle apporter des changements dans notre nouvelle vie ? »



Pour ce grand débat citoyen numérique, les Français sont appelés à répondre à un questionnaire en ligne co-conçu avec Bluenove, Cognito et Sciences Po. Trois grandes thématiques y sont abordées :

1. Vivre à distance (Le télétravail, l’enseignement à distance, la télémédecine, le commerce à distance, la fracture numérique…)

2. Nos libertés (Santé et liberté, Sécurité et liberté…)

3. Le monde demain (Economie, lien social…)

Et parce que l’ensemble des partenaires impliqués dans cette initiative est attaché à la diversité des vécus et des opinions, toutes les contributions seront étudiées. Elles viendront alimenter les rédactions de TF1 & LCI. Certains citoyens pourront être amenés à témoigner sur les antennes de TF1 et LCI lors de reportages.

Enfin, les résultats de cette consultation citoyenne feront l’objet de débats et seront partagés avec les pouvoirs publics.

Soucieux de rester proches des considérations des Français, TF1, chaîne leader, et LCI continuent leur démarche de proximité et d’ancrage territorial.

Après avoir participé à la consultation Médias & Citoyens (lien hypertexte https://mediasetcitoyens.com/) et avoir lancé les opérations SOS Villages, Votre Plus Beau Marché, l’information du groupe TF1 propose depuis le début du confinement « le 13H à la maison » et la rubrique « Ma Nouvelle Vie » dans le JT de 20H où la rédaction suit le quotidien de Français pendant le confinement. Avec cette nouvelle opération citoyenne, l’information de TF1 souhaite continuer à être au cœur des préoccupations des Français.

Cette consultation commencera ce lundi 27 avril et s’étendra jusqu’au 24 juin.

Rendez-vous sur https://www.notrenouvellevie.fr/ pour donner votre vision du monde post-coronavirus.

La consultation et ses résultats seront à vivre sur Lci.fr. Au fil de la consultation, les journalistes de la rédaction digitale se feront l’écho des grands thèmes qui émergeront par des articles de synthèse, jusqu’aux nouvelles d’anticipation qui pour certaines seront publiées in extenso sur le site.

