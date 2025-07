Joséphine Ange Gardien du 9 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 9 juillet 2025 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Joséphine Ange Gardien du 9 juillet 2025 : l’épisode « Tous au zoo »

Dès son arrivée au zoo, Joséphine tombe nez à nez avec un lion échappé de son enclos. Un premier choc qui donne le ton d’une mission plus compliquée que prévu auprès de Clara. Venue s’installer temporairement dans le zoo de son père avec ses deux enfants, Clara est rapidement dépassée. Entre un établissement délabré, un fils adolescent en pleine rébellion et des souvenirs douloureux qui refont surface, elle finit par s’effondrer. Joséphine la retrouve en larmes, incapable de faire face à cette accumulation de difficultés. Et comme si la situation n’était pas assez complexe, l’ange gardien se découvre un second « client » : Spartacus, le fameux lion évadé. En pleine dépression après avoir perdu sa place de chef dans son groupe, il a lui aussi besoin d’aide. Une grande première pour Joséphine, qui ne s’attendait pas à devoir épauler un fauve en détresse !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Chloé Lambert (Clara Lorenz), Titoff (Alex), Nicky Marbot (Régis), Grant Lawrens (Lucas Bazzechi), Lévanah Solomon (Marilou Bazzechi), Lisa Cipriani (Rose), Marie-Hélène Lentini (L’inspecteur vétérinaire), Charles Clément (Vincent Bazzechi), Jean-Pierre Becker (Le directeur), Philippe Dusseau (L’acheteur), Lisa-Marie Dupont (Juliette), Anouk Feral (La capitaine des douanes), Charles Fresse (Le copain), Alexandre Parnois (L’autre copain)



Et à 16h10 l’épisode « Un pour tous »

À l’approche de ses 18 ans, Jules est passionné d’escalade et de grimpe urbaine. Il aime défier le vide, passer de toit en toit, grimper les murs : une façon pour lui de s’évader et de respirer un peu de liberté. Car dans sa vie, Jules porte un lourd fardeau. En l’absence de leur mère, il s’occupe seul de ses frères et sœurs : Sonia, 15 ans, belle et fragile, Will, 13 ans, rebelle au grand cœur, et Jeanne, 10 ans, une surdouée au tempérament bien trempé.

Très vite, Joséphine découvre leur terrible secret : leur mère est morte depuis un an, et les enfants vivent clandestinement seuls dans l’attente que Jules atteigne la majorité pour devenir officiellement leur tuteur. Pour les protéger, Joséphine va devoir redoubler d’efforts.

Entre la narcolepsie de Sonia, les tendances cleptomanes de Will, la maturité hors normes de Jeanne, et le désir de Jules de vivre enfin une adolescence normale, notre ange n’a pas fini d’avoir du fil à retordre. Mais une chose est sûre : elle fera tout pour les aider à tenir jusqu’à l’anniversaire de Jules… sans que personne ne découvre leur secret.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Marie Bunel (Marie Lozach), Eric Boucher (Bertrand Lozach), Fabio Zenoni (Hugues), Mathilde Lebrequier (Nolwen), Serge Faliu (Yann Le Bihan), Paola Valentin (Morgane Lozach), Quentin Santarelli (Loïc Le Bihan), Fanny Bihan (Elodie), Gilles Bataille (Le médecin), Philippe Pezant (Guirec), Hervé Mahieux (Pêcheur 1), Thierry Barbet (Le villageois), Ali Khelil (L’ouvrier), Céline Poli (La villageoise), André Layus (Pêcheur 2), Eddy Frogeais (Pêcheur 3)