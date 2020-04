« Tous en cuisine » du mercredi 29 avril : les ingrédients et ustensiles pour la recette de Cyril Lignac ce soir

4 ( 24 )



« Tous en cuisine » du mercredi 29 avril 2020. Votre émission « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac revient ce soir dès 18h45 sur M6 . Et comme chaque jour, Stars Actu vous donne la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires.

Pour mémoire l’émission est également disponible en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.



« Tous en cuisine » du mercredi 29 avril : ingrédients et ustensiles pour la recette du jour

Une seule recette ce soir : CRÊPES AU JAMBON, SALADE VERTE

Les ingrédients pour 4 personnes



300g de farine

3 œufs

2 cuillères à soupe de d’huile

60cl de lait entier

3 cuillères à soupe de sucre

4 à 8 tranches de jambon blanc (en fonction du nombre de crêpes que vous voulez faire)

70g de farine

70g de beurre

50cl de lait entier

50g de parmesan râpé ou un autre fromage râpé

20g de beurre pour la cuisson des crêpes montées

4 sucrines et huile d’olive / vinaigre balsamique rouge

sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 saladier + 1 fouet + 1 louche + 1 poêle + 1 spatule longue + papier absorbant + 1 assiette

1 casserole + 1 fouet

1 poêle + 1 spatule

Pour savoir quoi faire de tous ces ingrédients, il vous bien sûr faut connaître la recette du jour. Et pour la découvrir branchez-vous sur M6 ce soir dès 18h45. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Cuisine AZ qui est partenaire de l’émission. Vous y trouverez au quotidien la liste des courses, les ingrédients nécessaires à la réalisation des recettes et les ustensiles dont vous aurez besoin pour chaque soir de la semaine.

Pour connaître le détail des recettes, et donc la marche à suivre, il faut soit regarder l’émission, soit vous rendre sur le compte Instagram de M6 , le compte Facebook de Cyril Lignac ou sur 6PLAY.

Et alors que l’émission vient d’être prolongée jusqu’à la fin du mois de mai, elle enchaîne les performances d’audience. Nouveau record lundi avec pas moins de 2.61 millions de fidèles pour pour 13.4% de part de marché. C’est un record sur les deux indicateurs et c’est aussi et surtout la meilleure performance de la chaîne sur cette case horaire depuis plus de 8 ans !

