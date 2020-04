« La 7ème compagnie au clair de lune » : 3 choses à savoir sur le film proposé par TF1 ce soir (vidéo)

4.3 ( 6 )



« La 7ème compagnie au clair de lune » est au programme TV de votre soirée de ce jeudi 23 avril 2020. Troisième volet de la trilogie de Robert Lamoureux, ce film est l’occasion de retrouver Tassin, Pithivier et le sergent-chef Chaudard….



Votre film sera diffusé dès 21h05 sur TF1 ou en streaming sur MYTF1 et sa fonction direct.

« La 7ème compagnie au clair de lune » : votre film

Le chef Chaudard fait figure de héros de la septième compagnie. Il attend avec impatience ses anciens compagnons Pithivier et Tassin qui ont décidé de venir lui rendre visite. Madame Chaudard redoute leur visite. En effet, elle cache un résistant qui attend secrètement du matériel de Londres.



3 choses à savoir sur le film

🎥 Ce troisième volet de « La 7ème compagnie » est celui qui a le moins bien fonctionné en salles. Alors que les deux premiers ont atteint les 4 millions de spectateurs, celui-çi n’a attiré que 1.8 millions de personnes au cinéma.

🎥 Ce film comporte plusieurs erreurs :

– des prénoms ont changé au fil des films : Chaudard se prénomme Louis dans les deux premiers volets, puis visiblement Paul si l’on se réfère à la devanture de sa quincaillerie dans ce 3ème volet; Sa femme, qui s’appelait Paulette dans les deux premiers films, s’appelle maintenant Suzanne.

– des miliciens sont censés avoir leur bureau à la Kommandantur. Seul bémol, l’action du film se déroule en 1942 et la Milice n’a été créée qu’en 1943.

🎥 La scène de la gifle donnée par le chef de la milice à l’un de ses hommes est plus vraie que nature. C’est une véritable gifle qu’André Pousse a infligé à Jean-François Dérec. Pourquoi ? Parce que l’acteur était vraiment excédé ce jour-là, plus de 10 prises ayant été nécessaires.

Bande-annonce vidéo

Et on finit comme toujours par la bande-annonce de votre film…

Nouveau carton d’audience ?

Gros succès d’audience pour les deux premiers volets :

« Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? » a ainsi rassemblé 6,70 millions de téléspectateurs pour 25,6% de pda le 9 avril

« On a retrouvé la 7ème compagnie » a fait encore plus fort une semaine plus tard avec 6.90 millions de téléspectateurs pour 26.3% de part de marché.

Qu’en sera t-il de ce 3ème volet ?

