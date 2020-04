« Les 100 vidéos » de W9 : les perles du confinement, le 23 avril 2020 !

4.9 ( 8 )



« Les 100 vidéos » de W9 vous connaissez déjà ! Et bien une spéciale vous attend le 23 avril prochain avec le « perles du confinement ». Une émission spéciale à bien des égards : Issa Doumbia nous accueillera en effet depuis les coulisses de son émission pour vous faire vivre le confinement autrement ! Et il sera accompagné, mais depuis chez eux, du chef Norbert Tarayre, de la pétillante Priscilla Betti et de la comédienne Séverine Ferrer.



« Les 100 vidéos » de W9 : demandez le programme

Au cours de cette soirée pas comme les autres Issa et ses chroniqueurs commenteront avec humour et décalage, les 100 meilleures vidéos réalisées pendant le confinement.

Au programme : des parents qui constatent que la vérité sort, malheureusement, de la bouche de leur enfant, des célébrités qui se lâchent, des sportifs plus qu’inventifs ou encore des défis qui frisent le génie ! Pour une soirée pleine de bonne humeur, d’humour et de légèreté… Issa réserve, comme à son habitude, quelques surprises à ses chroniqueurs, avec des jeux, des happenings et même des invités surprises ! Un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour se changer les idées…

En attendant un seul mot d’ordre : restez chez vous ! Quelle vidéo occupera la première place du podium ? Pour le savoir rendez-vous le jeudi 23 avril 2020 sur W9 et sur 6Play.



