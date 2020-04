Plus belle la vie : ce soir, Irina perd le contrôle (résumé + vidéo de l’épisode 4032 PBLV du 7 avril 2020)

4.6 ( 13 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4032 du mardi 7 avril 2020 – Irina va totalement perdre le contrôle et déraper sévèrement ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, elle est prête à tout pour faire parler Max, qu’elle a enlevé, et le menace de son arme !…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4032

Luna a très peur pour Andrès, mais Babeth la rassure, il va bien. Luna est touchée lorsqu’elle se rend au chevet de l’homme qui a risqué sa vie par amour. De son côté, Samir essaie encore de persuader Anton d’éliminer l’élément perturbateur, mais Anton s’y refuse. Irina, lasse de la lenteur de la procédure française veut enquêter à sa façon. Elle force Max à la suivre et le menace de la roulette « Ukrainienne » pour le faire parler…

Babeth insiste auprès de Riva pour qu’il refasse des prélèvements sur Jeanne à l’insu de Ghika. Vitreuil, suspicieuse, accepte de le laisser faire. Thomas reconnait devant Riva qu’il a du mal à gérer sa violence. Alexandra encourage Léa à faire des excuses à Lanski. Mais rien ne se passe comme prévu…



Mouss essaie de se faire une place dans la coloc en se chargeant de corvée mais il n’est pas convaincant. A Scotto, il parvient à se mettre dans la poche, les élèves, mais pas Coralie…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4032 du 7 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

