Ellen Pompeo : la star de « Grey’s Anatomy » appelle ses fans à rester chez eux face au coronavirus

Ellen Pompeo, la star de la série télévisée « Grey’s Anatomy », appelle ses fans à rester chez eux face à l’épidémie de Covid-19 qui sévit partout dans le monde. Et alors que Donald Trump n’a pas appelé à un confinement général des américains, la star de la série médicale préférée des téléspectateurs a fini par monter au créneau.



Alors que le tournage de la saison 16 a été interrompu à cause du virus, Ellen Pompeo s’est de nouveau adressée à ses fans via un message publié sur Instagram. Elle les avait déjà invités à rester chez eux mais aux States le message a beaucoup plus de mal à passer alors que le pays enregistre un nombre record de décès.

« On m’a demandé de faire une nouvelle vidéo pour dire à tout le monde de rester à la maison. Je reçois beaucoup trop d’appels et de mails de médecins et infirmières de mon entourage, y compris du gouverneur de New York. Tous me demandent de les aider en faisant passer le message à tout le monde : restez chez vous. Par pitié ».

Puis de poursuivre « Les professionnels de santé, les médecins, les infirmières, tous ceux qui travaillent en milieu hospitalier sont à bout de souffle et maintenant ils en meurent (…) Nous devons nous confiner. Ce n’est pas le plus dur à faire ». a t-elle ensuite insité.



Le message d’Ellen Pompeo en vidéo

Si vous préférez les images, voici la vidéo publiée par l’actrice sur son compte Instagram

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là sur Instagram ICI.

En attendant retrouvez Ellen Pompeo dans « Grey’s Anatomy » ce mercredi soir sur TF1 et MYTF1.

