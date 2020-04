Plus belle la vie : ce soir, un appât pour coincer Pavel (résumé + vidéo de l’épisode 4035 PBLV du 10 avril 2020)

4.9 ( 9 )



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4035 du vendredi 10 avril 2020 – Alors que votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » poursuit sa diffusion jusqu’au début du mois de mai, ce soir Patrick annonce à Jean-Paul qu’Irina a décidé de servir d’appât pour coincer Pavel et que Xavier Revel est d’accord… De quoi inquiéter Jean-Paul tandis que Patrick préfèrerait la voir rentrer chez elle…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4035

Patrick interroge Boher sur sa relation avec Irina, qu’il sent un peu trop borderline pour continuer la mission. Boher la couvre, mais vient faire part à Irina de son inquiétude et lui déconseille de prendre trop de risques. De son côté, Luna répond favorablement à une invitation d’Andrès et Mirta s’inquiète pour sa fille. Seule au restaurant, Luna s’impatiente. Elle a très peur quand elle repère quelqu’un à l’extérieur. Elle se réfugie dans les toilettes…

Ghika est loin, mais l’insuline qu’il a injectée à Jeanne la laisse dans le coma pour un temps indéterminé. Privé de médecins, Lanski rétropédale et s’excuse pour que Léa revienne travailler. De son côté, Léa convainc Alexandra que leurs différences sociales sont une force…



ANNONCES





Samia découvre que les commerçants du quartier ont déposé leurs poubelles devant son QG. Après enquête, le problème vient de Lougane…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4035 du 10 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES