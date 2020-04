Plus belle la vie : ce soir, un personnage de retour (résumé + vidéo de l’épisode 4045 PBLV du 24 avril 2020)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4045 du vendredi 24 avril 2020 – Un personnage fait son grand retour après plusieurs mois d’absence ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, Nell, la mère porteuse de Céline Frémont, est de retour et vient à la permanence de Samia avec le petit Gabin dans la poussette.

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4045

Le portrait d’Andrès, en cavale, est diffusé. Les proches de Luna tombent des nues en apprenant que c’est Pavel. Babeth est choquée que Luna ait pu aimer Andrès sachant qui il était. Patrick et Revel doivent faire face aux critiques de la presse face au fiasco de l’opération. Andrès demande l’aide de Samir mais ce dernier lui tend un piège et cherche à l’abattre. Andrès en réchappe. Irina refuse de pardonner à Boher, et lui dit qu’elle quitte Marseille le soir-même…

Sous la pression de l’opinion, Lougane gèle le projet de baby-sitting de Samia pour revoter les caméras de surveillance. Samia est dégoutée que les idées de Barrault triomphent. D’autant qu’elle s’est engagée sur son projet, et que Nell, qui a un entretien d’embauche, se retrouve avec Gabin sur les bras…



Thomas ment à Riva en disant ne pas connaître son usurpateur, mais à Melmont il avoue qu’il « paye » pour avoir trompé Riva dans le passé…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4045 du 24 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

