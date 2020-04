Pékin Express retour sur la route mythique : et les gagnants sont… (résumé de la finale)

4.9 ( 9 )



ANNONCES





Pékin Express : retour sur la route mythique, finale du mardi 7 avril 2020 – C’est parti pour la grande finale de « Pékin Express : retour sur la route mythique ». Julie et Denis sont opposés à Pauline et Aurélie, les deux binômes sont déterminés à remporter la victoire et la somme maximale de 100.000 euros !

Ce soir, Julie et Denis démarrent la soirée avec 30.000 euros tandis que les soeurs lilloise ont 70.000 euros. Mais tout peut changer !



ANNONCES





En effet, sur chaque étape de la soirée, le binôme qui arrive dernier perd 10 euros par seconde de retard sur le binôme arrivé en tête !

Et le premier sprint ne réussit pas à Aurélie et Pauline. Ils doivent souffler une bille avec une paille sur la grande muraille de Chine. Julie et Denis réussissent avec une large avance et arrive les premiers au drapeau, où ils rejoignent Stéphane Rotenberg. Les filles sont bloquées dans les bouchons et c’est avec 2h56 de retard qu’elles arrivent ! Leur cagnotte est donc à sec, Julie et Denis ont 100.000 euros !



ANNONCES





Place au deuxième sprint intermédiaire. Il s’agit cette fois de cuisiner des pommes de terre en spirales et de les vendre. Pour Julie et Denis, restaurateurs, c’est une formalité. Ils sont plus rapides que Pauline et Aurélie, mais leur chauffeur est arrêté 15min par la police ! Heureusement ils gardent quand même de l’avance et c’est encore eux qui arrivent les premiers. Les deux soeurs ne peuvent donc pas leur reprendre d’argent.

Départ du dernier sprint intermédiaire. Il s’agit pour Denis de surmonter sa peur du vide en montant dans un oeuf et en devant résoudre une énigme sur une plateforme de verre à 400m d’altitude ! Un grand moment ! Mais ils y parviennent et cette finale ne réussit décidément pas aux soeurs lilloises. Aurélie et Pauline ont plus de 3h de retard et sont carrément rapatriées par la production.

Les cagnottes sont donc validées : 100.000 euros potentiels pour Julie et Denis, et pas le moindre euro pour Pauline et Aurélie en cas de victoire !

Place au sprint final. Julie et Denis jouent gros et ont la pression ! Sur tout le parcours, ils doivent répondre à des questions sur la saison de Pékin Express. Presque tout ce sprint, Pauline et Aurélie sont en tête. Mais à la fin, elles se trompent de direction et permettent à Julie et Denis de les rattraper ! Et c’est finalement Julie et Denis qui remportent la victoire et la somme de 100.000 euros !!

Si vous avez loupé cette finale de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES