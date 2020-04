Plus belle la vie en avance : Pavel découvre que sa fille est vivante (vidéo PBLV épisode n°4042)

4.2 ( 9 )



ANNONCES





C’est une nouvelle particulièrement surprenante que va apprendre Pavel mardi prochain dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Andrès annonce à Luna qu’il a appris que sa fille est en réalité toujours en vie !

Et c’est du coup avec beaucoup de regrets qu’Andrès en parle : s’il avait su qu’elle était en vie, il ne sera jamais devenu Pavel !



ANNONCES





Et surtout, il ne l’a pas vue grandir et le regrette… Luna tente de le rassurer : elle est en vie et il va pouvoir la retrouver. Mais Andrès ne semble pas très optimiste…

Un extrait de l’épisode de PBLV de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4042 du 21 avril 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie en avance : la fin de Pavel, un secret dévoilé, un suicide (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES