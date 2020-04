Nabilla et Thomas confinés à Dubaï, le couple au bord de la rupture ?

4.8 ( 10 )



Nabilla Benattia et son mari, Thomas Vergara, sont actuellement en confinement à Dubaï, où ils se sont installés en novembre dernier avec leur fils, Milann, qui vient de fêter ses six mois.

Mais comme pour beaucoup de couples et même s’ils sont confinés dans une villa de luxe, c’est compliqué et les tensions sont au rendez-vous, si l’on en croit Thomas qui s’est confié sur SnapChat.



« En ce moment, c’est dur. Le confinement n’arrange pas les choses. Nous c’est particulier parce que depuis huit ans, on est ensemble tous les jours. Donc en gros, on se confine entre nous depuis huit ans. Mais d’habitude on peut bouger, s’aérer… C’est ce qui fait que ça tient. Mais là, c’est home home home. C’est très dur. Ce qu’il y a c’est que pour un frigo mal fermé, ça peut péter à tout moment. Ça part pour rien, ça commence vraiment à devenir compliqué » a expliqué Thomas.

L’ancien candidat de Secret Story, qui a rencontré Nabilla à Miami lors de la saison 5 des « Anges de la télé-réalité », actuellement rediffusée chaque soir sur NRJ 12, s’est voulu rassurant quant à l’avenir de son couple et a eu une pensée pour ceux qui ne sont pas habitués à passer beaucoup de temps ensemble.



« Mais ça va, on tient la barque. J’ai une pensée pour les couples qui ne se voient que le soir en rentrant du boulot. (…) En ce moment, ça doit être compliqué pour eux » a-t-il précisé.

