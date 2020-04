Selena Gomez révèle être bipolaire

5 ( 2 )



Selena Gomez a révélé cette semaine avoir des problèmes de santé mentale. En effet, vendredi dans une émission en direct sur Instagram avec son amie Miley Cyrus, la chanteuse a révélé avoir été diagnostiquée bipolaire.

« Récemment, je suis allé dans l’un des meilleurs hôpitaux psychiatriques en Amérique, l’hôpital McLean, et j’ai discuté du fait qu’après des années passées à travers beaucoup de choses différentes, j’ai réalisé que j’étais bipolaire », a expliqué Selena Gomez.



« Et donc quand on m’a donné plus d’informations, ça m’a aidé. Cela ne me fait pas peur maintenant que je le sais. » a poursuivi la chanteuse, qui a longtemps souffert de dépression et de crises d’angoisses sans savoir que sa venait de sa bipolarité.

Selena Gomez, 27 ans, qui a été honorée par le l’hôpital McLean de Boston pour son plaidoyer en faveur de la santé mentale, a déclaré lors du dîner de remise des prix de l’hôpital en septembre qu’elle avait fait face à l’anxiété et à la dépression, mais elle n’avait alors pas précisé qu’elle était bipolaire.



