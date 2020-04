« Top Chef » du 8 avril : qui sera éliminé ce soir ? (épreuves et vidéo)

4.3 ( 7 )



ANNONCES





« Top Chef » du 8 avril 2020. Qui a été éliminé de « Top Chef » la semaine dernière ? Et bien si vous n’y étiez pas sachez que c’est Nastasia Lyard qui a été priée de rendre son tablier. Mais ce soir sur M6 , une autre page va se tourner avec l’épisode n°8 de cette saison 11 de « Top Chef » !



ANNONCES





Comme chaque semaine Séphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h05 sur M6 mais également sur 6play en direct et en streaming, puis en replay ici.

Pour cette 8e semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels, 7 candidats sont encore dans la compétition, mais l’un d’entre-eux quittera bien le concours ce soir.

« Top Chef » du 8 avril : les épreuves

Le dressage avec Jacques Maximin, MOF, inventeur du dressage cerclé.



ANNONCES





Lors de la première épreuve, les candidats auront l’honneur de rencontrer un chef de légende, Jacques Maximin. Meilleur Ouvrier de France depuis plus de 40 ans, il a révolutionné la gastronomie en étant le premier à utiliser un cercle pour créer des dressages graphiques et esthétiques. Jamais le dressage n’aura été aussi important que sur cette épreuve. En effet, les candidats cuisineront main dans la main en brigade puis deviendront adversaires quelques minutes avant la fin du chrono ! Ils devront à ce moment-là, chacun et à partir des mêmes éléments cuisinés, réaliser leur propre dressage. Pour chaque brigade, le chef Maximin ne dégustera que le dressage qui le convaincra le plus.

Les pâtes avec Simone Zanoni (1 étoile) et Alan Taudon (1 étoile)

Pour la deuxième épreuve, direction Versailles au domaine de Madame Elisabeth, où les accueilleront deux chefs de palace : Alan Taudon et Simone Zanoni ! Ces deux chefs étoilés, spécialistes des pâtes et aux univers opposés et complémentaires, mettront les candidats au défi d’élever le traditionnel plat de pâtes au rang gastronomique. Et il sera parfois compliqué de les mettre d’accord…

Extrait vidéo

Comme vous aimez les images, en voici quelques-unes…

« On n’a pas le droit de se louper sur le dressage avec un chef Meilleur Ouvrier de France »

A votre avis, quelle assiette sera choisie par le chef #JacquesMaximin ? 🍽#TopChef ce soir à 21:05 pic.twitter.com/d1ISd45n5y — M6 (@M6) April 8, 2020

Si cette vidéo ne se lance pas sur votre écran, retrouvez-là sur le compte Twitter officiel de la chaîne

Record d’audience !

Confinement oblige, les records d’audience pleuvent en ce printemps 2020. La semaine dernière l’émission a fait saliver 4.08 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 16.4%, soit la meilleure performance du programme depuis 7 ans.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES