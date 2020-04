Un si grand soleil : un bêtisier spécial Bastide pendant la déprogrammation (VIDEO)

4.4 ( 7 )



ANNONCES





Vous êtes fan de la série de France 2 « Un si grand soleil » et impatient de la retrouver ? Plus de deux semaines que la déprogrammation a eu lieu, pour cause d’épidémie de coronavirus mais aujourd’hui, on vous propose de découvrir un nouveau bêtisier des tournages de votre feuilleton quotidien favori.

Il s’agit d’un bêtisier spécial famille Bastide !



ANNONCES





Au programme donc, des fous rires avec Julien, Alice, Elisabeth, mais aussi Manon et Arthur. Et on peut dire que les acteurs ont bien du mal à garder leur sérieux pendant les tournages de « Un si grand soleil » !

On vous rappelle au passage que pour garder le lien avec la famille de « Un si grand soleil », rendez-vous sur la page Facebook officielle de la série.



ANNONCES





VIDEO le bêtisier spécial famille Bastide de Un si grand soleil

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES