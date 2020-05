Audiences TV prime 12 mai : « Harry Potter » écrase la concurrence, « Tandem » résiste bien !

4.4 ( 8 )



Audiences TV prime 12 mai 2020. Et c’est un nouveau succès pour TF1 avec la suite de la saga « Harry Potter ». Hier soir vous étiez 6.87 millions de téléspectateurs, soit 27.4% du public présent devant son poste de télévision, à (re)voir « Harry Potter et et l’ordre du Phénix ». Comme dirait l’autre, y’a pas photo !



Sans surprise gros carton sur toutes les cibles dites commerciales avec par exemple 56% de pda auprès des 15-24 ans ou 49% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Audiences TV prime 12 mai 2020 : autres chaînes

France 3 et sa série « Tandem » n’ont pas démérité. 4.90 millions de fidèles ont répondu à l’appel du double-épisode proposé hier soir, soit 18% de ceux qui avaient choisi de passer cette soirée de mardi devant leur petit écran.

M6 complète le podium avec la rediffusion du spectacle des Bodin’s « Grandeur nature ». Il a nouveau fait rire aux éclats 3.47 millions de personnes soit 15.1% des téléspectateurs. Plutôt énorme pour une rediffusion.

On retrouve ensuite France 2 et la spéciale du magazine « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain »de Michel Cymes. Hier soir numéro exceptionnel consacré au déconfinement. Intitulé « Déconfinement : vivre avec le virus », il a suscité l’intérêt de 2.31 millions de Français (pda 9.7%).

Une fois n’est pas coutume c’est NRJ12 qui complète le top 5 avec la rediffusion du film « The Town » de et avec Ben Affleck. Verdict : 709.000 téléspectateurs pour 2.7% de part de marché.

