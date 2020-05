« The Resident » du 13 mai 2020 : 3 épisodes inédits ce soir sur TF1

4.6 ( 10 )

« The Resident » du 13 mai 2020. Suite de la saison 1 de votre nouvelle série médicale préférée « The Resident ». Ce soir 3 nouveaux épisodes inédits à suivre dès 21h05 sur TF1, ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Au menu « Hanté », « Coupable idéal » et « Gare au Raptor ».

« The Resident » du 13 mai 2020 : vos épisodes

« Hanté » : Conrad se blesse à la cheville, percuté par un vélo durant son jogging. Il refuse de se laisse soigner. Distrait, il peine à faire face au décès de Lily. Claire décide qu’une autopsie du corps de la jeune femme sera conduite afin de déterminer les causes exactes de sa mort. Le Dr. Hunter y est curieusement favorable. Un docteur renommée est admise pour des hallucinations : en effet, elle voit les fantômes de ses patients décédés. L’un des hommes les plus riches de Chine arrive dans l’aile VIP pour se faire opérer. Randolph est choisi pour l’opérer malgré ses tremblements.

« Coupable idéal » : Après le décès de Lily, ses parents portent plainte donnant lieu à une investigation. L’autopsie est sans appel : la mort de Lily est dûe à une overdose de potassium. Durant une opération du Dr. Bell, un incendie se déclare causant de graves brulures au patient. A la suite de cet événement, Claire décide d’enquêter sur l’histoire des dossiers de Randolph sans avoir idée des conséquence que cela pourrait entraîner pour elle.



« Gare au Raptor »: Après une très longue garde, Bradley tombe et passe à travers le plafond de verre de la salle de réunion. Cet accident est considéré comme une tentative de suicide par Randolph, nouvellement nommé directeur de l’hôpital à la place de Claire. Conrad et Devon décident d’approfondir le diagnostic, convaincus que Bradley n’était pas suicidaire. Nic continue son enquête sur Lane malgré son renvoi et Mina doit faire visiter l’hôpital au talentueux mais arrogant Dr. AJ Austin.

Vidéo

Pour patienter jusqu’à ce soir, voici quelques images de votre soirée. L’occasion de se poser une question : mais qui a tué Lily ?

Qui a tué Lily ?😥

⏰RDV demain à 21:05 dans #TheResident pour le découvrir ! pic.twitter.com/1Hy8054spe — TF1 (@TF1) May 12, 2020

Bref c’est une soirée pleine de rebondissements qui vous attend ce soir dans la suite de la saison 1 de The Resident » sur TF1.

