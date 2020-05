« Zone Interdite » du 17 mai 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

5 ( 6 )



ANNONCES





« Zone Interdite » du 17 mai 2020. Attention votre magazine « Zone Interdite » change sa programmation Rendez-vous dès 21h05 sur M6 puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play.



ANNONCES





Ce soir rediffusion d’un numéro programmé pour la première fois en juillet 2019. Son thème : « Parc Astérix : les secrets d’un succès français ».

En France, le parc Astérix est le parc de loisirs le plus visité derrière Disneyland Paris ; depuis 3 ans, il bat des records de fréquentation. Entre le royaume de Mickey et le village gaulois, c’est la compétition et, cette année, Astérix va tout faire pour marquer des points !

« Zone Interdite » du 17 mai 2020

Rénovation du sol au plafond, ouverture d’hôtel, nouvelles attractions : pour fêter ses 30 ans, le parc a mis les petits plats dans les grands ! Quitte à s’inspirer des recettes du géant américain, comme pour la création d’une grande parade, ou encore de la présence permanente des mascottes chargées de divertir les visiteurs. Pour les équipes, le challenge est de taille : ils n’ont pas le droit à l’erreur car la direction a investi 30 million d’euros, 25% du chiffre d’affaire annuel dans ce grand coup de neuf sur le parc.



ANNONCES





En première ligne, le directeur, Sébastien, 49 ans, un homme exigeant formé notamment au Puy du Fou. Ici, il est sur tous les fronts, entre les bugs de la nouveauté 4D « Attention Menhir » ou les pannes sur certaines de ses attractions, il doit en plus gérer l’arrivée d’une kyrielle de VIP pour l’anniversaire du parc : Sophie Thalmann, Patrice Candelero, Benjamin Castaldi ou Arnaud Ducret… Pour le directeur, cet été c’est la saison de tous les dangers !

Il peut compter sur Yun, une chorégraphe sud-coréenne. Cette spécialiste des arts martiaux va devoir orchestrer une bagarre mémorable entre Romains et Gaulois dans les arènes du parc… et elle a la difficile mission de mettre sur pied une parade capable de rivaliser avec celle du voisin Disneyland Paris… Mais face aux gros moyens du géant américain, le parc des petits Gaulois va devoir faire preuve de beaucoup d’imagination !

Pression également sur les épaules de Leslie, 29 ans, une nouvelle comédienne qui est l’héroïne du spectacle des arènes, le plus important du parc. Pendant vingt-cinq minutes de cascades, elle va devoir apparaître et disparaître en robe longue aux quatre coins des arènes. La hantise de Leslie pour sa grande première : ne pas respecter le timing de ses apparitions sur scène, réglé à la seconde près.

Pour cette année anniversaire, le parc Astérix réserve une belle surprise à ses visiteurs. Tous les soirs pendant l’été, il leur propose de rester dîner autour du fameux banquet gaulois. Ce banquet est une nouveauté périlleuse à mettre en place ! Au menu, les favoris d’Obélix : marcassin rôti, hydromel, et barde suspendu ! Un challenge pour les équipes de restauration !

Entre répétitions, stress et imprévus, pendant trois mois, nous avons suivi le quotidien de cette grande famille de Gaulois qui, à force de travail et d’astuces, fait du Parc Astérix le deuxième parc d’attractions préféré des Français !

Teaser vidéo

Voici le teaser vidéo de votre émission de ce soir….

Zone Interdite change sa programmation.

Entre humour et imagination comment le parc Astérix fait-il pour battre des records de fréquentation depuis 3 ans? 🎡 "Parc Astérix : les secrets d'un succès français"

📺@M6 📅Dimanche⏰21h05 pic.twitter.com/ckqbKedrcC — Zone Interdite (@ZoneInterdite) May 14, 2020

Si cette vidéo ne se lance pas, retrouvez-là le compte Twitter officiel de l’émission

Quelle audience en rediffusion ?

En juillet dernier, la première diffusion de ce numéro de « Zone Interdite » a plutôt bien fonctionné en réunissant 2.38 millions de téléspectateurs pour 12.7% de part de marché sur l’ensemble du public et 25% auprès des femmes responsables des achats. Sur cette cible l’émission signait alors un record d’audience depuis Août 2018.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES