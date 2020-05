« After Earth » avec Will et Jaden Smith : ce soir sur TF1

5 ( 2 )



« After Earth » avec Will et Jaden Smith est encore en mode rediffusion ce soir. Rendez-vous sur TF1 dès 21h05 ou sur MYTF1 pour (re)voir le film en streaming vidéo via la fonction direct.



Aux côtés de Will et Jaden Smith, on retouve Isabelle Fuhrman, Zoë Kravitz ou bien encore Glenn Morshower.

« After Earth » : l’histoire

Après un atterrissage forcé, Kitai Raige et son père, Cypher, se retrouvent sur Terre, mille ans après que l’humanité a été obligée d’évacuer la planète, chassée par des événements cataclysmiques. Cypher est grièvement blessé, et Kitai s’engage dans un périple à haut risque pour signaler leur présence et demander de l’aide. Il va explorer des lieux inconnus, affronter les espèces animales qui ont évolué et dominent à présent la planète, et combattre une créature extraterrestre redoutable qui s’est échappée au moment du crash…

Le saviez-vous

Lors de sa dernière diffusion sur TF1 le 2 juin 2019 – pour info c’était déjà une rediffusion – le film avait réuni 3.09 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 14.4%. Faible mais suffisant pour décrocher la première place.



Accueilli très moyennement par la critique, le film n’a pas rencontré le succès escompté lors de sa sortie en salles. En France, seules 1.27 million de personnes sont allées le découvrir.

Bande-annonce

En attendant de (re)découvrir le film, en voici sa bande-annonce officielle.

