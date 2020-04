« Laissez-vous guider : La folle aventure du Paris haussmannien » ce soir sur France 2 (vidéo)

5 ( 3 )



« Laissez-vous guider : La folle aventure du Paris haussmannien » au programme TV de ce jeudi 30 avril 2020. Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou sur France.Tv (replay, streaming vidéo, avant-première).



Dans ce nouveau numéro de « Laissez-vous guider », Stéphane Bern et Lorànt Deutsch, grands passionnés d’histoire et de patrimoine, vous embarquent dans une traversée incroyable de Paris. Un parcours historique et touristique qui raconte comment un homme, le Baron Haussmann, a réalisé la plus titanesque des missions et fait passer la ville de Paris à la postérité. Au cours de cette balade féerique, nos deux guides d’exception feront revivre les plus extravagantes constructions de l’époque aujourd’hui disparues avec des reconstitutions en 3D et vous plongeront dans l’ambiance spectaculaire du second empire de Napoléon III, avec ses anecdotes savoureuses.

Laissez-vous guider : demandez le programme

Les transformations de Paris sous le Second Empire ou travaux haussmanniens constituent une modernisation d’ensemble de la capitale française menée par Napoléon III et le préfet de la Seine, le baron Haussmann.

Le projet a couvert tous les domaines de l’urbanisme. Aussi bien au cœur de Paris que dans ses quartiers extérieurs tout va changer : les rues et boulevards, les réglementation des façades, l’arrivée des espaces verts, le mobilier urbain, les équipements et les monuments publics. Ces travaux marqueront aussi l’arrivée du confort et de l’hygiène avec la création des égouts, les réseaux d’eau et même le gaz dans les habitats.



Au milieu du XIXe siècle, le centre de Paris, n’est plus une cité du Moyen Âge. La croissance démographique de la capitale provoque une densification considérable des quartiers du centre. La ville n’est qu’un lacis de rues étroites, de maisons délabrées de plus en plus nombreuses, à l’origine d’une insalubrité terrible. Selon les idées de l’époque, l’étroitesse des rues et la hauteur des maisons empêchent la circulation de l’air et la dispersion des maladies et de la mort. C’est à ce processus de paupérisation du centre que les grands travaux du XIXe siècle vont s’attaquer.

Violemment critiquée par certains de ses contemporains pour son coût faramineux et pour son impact sur la mixité sociale, ces travaux conditionnent toujours au XXIe siècle l’usage quotidien de la ville de Paris par ses habitants.

Vidéo

Découvrez le teaser vidéo de votre émission

Jeudi soir, lorànt deutsch et @bernstephane vous embarquent pour une incroyable balade immersive dans le Paris Haussmannien du Second Empire. #LaissezVousGuider : vous allez apprendre plein de choses ! pic.twitter.com/TuQbWZeHgg — France 2 (@France2tv) April 29, 2020

Si cette vidéo ne fonctionne pas sur votre navigateur, retrouvez-là sur Twitter en cliquant ICI

« Laissez-vous guider » dans la folle aventure du Paris haussmannien, comme vous ne l’avez jamais vu !

