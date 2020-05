4.9 ( 7 )



Audiences access du lundi 11 mai 2020 – Comme tous les matins, Stars Actu vous propose un point sur les audiences access de la veille. Et qu’alors que les inédits ont repris hier, le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles » est arrivé en tête. Il a pu compter hier soir sur 3,47 millions de fans pour 16,9% de part d’audience.

C’est loin devant Camille Combal sur TF1 avec « Qui veut gagner des millions à la maison ? ».



Le jeu a rassemblé 2,22 millions de fidèles pour 11,4% de pda. C’est au coude à code avec M6, « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » ayant réuni 2,1 million de téléspectateurs pour 11,4% de pda.

Audiences access du 11 mai : autres chiffres

Du côté des talks, Yann Barthès est à haut niveau en ce début de semaine avec Quotidien. Le talk a attiré 1,03 million de téléspectateurs sur sa 1ère partie pour 4,5% de pda, et pas moins de 2,01 millions en 2ème partie pour 7,5% de pda !



Pendant ce temps là, Cyril Hanouna a choisi de ne pas faire reprendre TPMP et lançait C que du kif. Une émission suivie en 2ème partie par 1,02 million de fanzouzes pour 3,8% de pda. C’est faible !

Du côté des fictions d’après 20h, M6 est en tête avec « Scènes de ménages », le programme ayant été suivi hier soir par 3,44 millions de fans pour 12,5% de pda. C’est très loin devant les rediffusions de « Plus belle la vie » sur France 3 : le premier épisode a réuni 1,31 million de téléspectateurs (pda 4.9%) et le second 1,67 million (pda 6.1%).

