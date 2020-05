« Joséphine ange gardien » du 1er mai : vos deux épisodes d’aujourd’hui sur TF1

4.7 ( 7 )



« Joséphine ange gardien » du 1er mai 2020. Pas de 1er mai qui tienne pour « Joséphine ange gardien ». Aujourd’hui deux épisodes seront proposés en rediffusion dès 13H50 sur TF1, juste après le JT de 13 heures. Retrouvez également ces épisodes en streaming vidéo et replay sur MYTF1.



« Joséphine ange gardien » du 1er mai : vos deux épisodes d’aujourd’hui

« Tous au zoo »

« Tous au zoo » (dès 13h50) : Pour son arrivée au zoo, Joséphine se retrouve face à un lion, échappé de son enclos. Première frayeur qui annonce une mission compliquée au chevet de Clara. Avec ses deux enfants, celle-ci a décidé de s’installer provisoirement dans le zoo de son père. Entre cet établissement à moitié en ruine, son jeune adolescent en pleine crise et les mauvais souvenirs qui lui reviennent, Clara finit par craquer. Joséphine la retrouve en larmes, incapable de faire face à tous ses problèmes. Et comme si cela ne suffisait pas, Joséphine se découvre un second client en la personne de Spartacus, le lion qui s’est échappé. Dépressif, celui-ci a perdu sa place de lion dominant au sein de son groupe. Une première pour Joséphine qui n’imaginait pas devoir venir en aide à un lion !

Au casting de cet épisode : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Chloé Lambert (Clara Lorenz), Titoff (Alex), Nicky Marbot (Régis), Grant Lawrens (Lucas Bazzechi), Lévanah Solomon (Marilou Bazzechi), Lisa Cipriani (Rose)..



« Les boloss »

« Les boloss » (dès 15h30) : A peine arrivée, Joséphine empêche une adolescente de passer sous un bus. Il s’agit de Jeanne, une collégienne dont l’attitude récente est étrange et les notes en chute libre… Plus que jamais sur le qui-vive, Joséphine cherche à comprendre pourquoi la jeune fille se met en danger. Qu’espère-t-elle obtenir ? Qui sont ces jeunes qui l’obligent à relever des défis ? Pionne dans un collège, Joséphine est immergée dans le monde déroutant des adolescents, leurs codes, leurs castes et leur langage… Elle est déterminée à déjouer le complot qui se trame, mais personne ne lui facilitera la tâche, pas même Jeanne, décidée à porter seule son secret… beaucoup trop loin.

Au casting de cet épisode : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Coline Béal (Jeanne Lambert), Delphine Mc Carty (Charlotte Lambert), Eric Savin (Christophe Lambert), Rayane Bensetti (Tony), Guillaume Denaiffe (Samuel), Thierry Samitier (Monsieur Tranchon)…

En ce 1er mai 2020, retrouvez « Joséphine ange gardien » dès 13h50 sur TF1 et MYTF1.

