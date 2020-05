« Plus belle la vie » du 20 mai 2020 : vos 2 épisodes ce soir, Samia très en colère (VIDEO)

3.7 ( 3 )



« Plus belle la vie » du mercredi 20 mai 2020 – Alors que les tournages vont reprendre bientôt, c’est encore et toujours des rediffusions de votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » qui vous attendent ce soir. Au programme ce mercredi, deux épisodes à la suite à suivre à partir de 20h15 sur France 3 et France.TV. Il s’agit des épisodes n°2809 et n°2810, et vous allez y découvrir Samia très en colère après les manigances de son beau-père !



Et comme chaque jour nous vous proposons d’en découvrir les résumés en avance.

« Plus belle la vie » du 20 mai 2020 : vos épisodes de ce soir

Épisode n°2809

En plein doutes, Djawad demande à Julio de suivre Estelle. Avant de rejoindre Noham, Estelle confie à Wendy qu’elle est plus que jamais décidée à quitter Djawad. Noham et Estelle font des rêves d’avenir. Julio explique à Djawad qu’il a perdu la trace d’Estelle, en allant vers La Ciotat…



Samia découvre Christine en cage au commissariat. Selon Patrick, elle a été embarquée d’un salon de massage douteux. Face à Samia, Christine balance Philippe et son plan. Boher décide de donner à son père une petite leçon…

Benoît voudrait que Zoé participe aux tâches ménagères, et demande à Stéphane de la recadrer. Mais Stéphane ne voit pas l’urgence du problème. Benoît, excédé par leur attitude, se voit obliger de leur imposer de participer à l’entretien de l’appartement…

Frémont ne sait pas comment refuser les avances de Dorothée de plus en plus pressante. Sa fille, Astrid vient demander à Dorothée la voiture qu’elle a offerte à Charles. Dorothée la sèche et lui apprend qu’elle a un nouvel ami qu’elle aime couvrir de cadeau…

Épisode n°2810

Djawad confronte Estelle en lui reprochant de lui mentir, et prévoit une explication entre eux, le soir même. Mais Fred embraque Djawad de force, pour en savoir plus sur Noham, resté à Marseille. Noham encourage Estelle à tout avouer à Djawad, mais Estelle craint la violence de sa réaction. Elle est soulagée de recevoir un texto de Djawad qui annule leur soirée…

Laurent vient annoncer à la famille Riva/Marci que leur adoption plénière va être validée. Ils sont émus de constater qu’ils forment enfin une vraie famille. Roland aussi se réjouit d’avoir officiellement deux nouveaux petits-enfants…

Jérôme veut s’excuser de sa gaffe auprès de Riva, qui ne se rappelle même plus de lui. Stéphane lui reproche devant Aïcha de ne pas savoir s’imposer pour faire son travail. Jérôme cache toutes ses humiliations à sa femme…

Astrid mène son enquête au Céleste et apprend par Seta que Frémont se fait payer pour danser. Astrid menace Luna, d’être complice de prostitution déguisée. Luna fait des reproches à Frémont, ainsi que Céline qui lui explique qu’Astrid veut l’attaquer pour abus de faiblesse…

Plus belle la vie extrait vidéo du 20 mai 2020

