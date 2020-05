« Les femmes du 6ème étage » avec Fabrice Luchini et Sandrine Kiberlain : ce soir sur M6

4.7 ( 13 )



Et une rediffusion pour « Les femmes du 6ème étage » un film de Philippe Le Guay avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke, Berta Ojea, Concha Galán ou bien encore Carmen Maura. Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de 6Play. Pas de replay comme pour tout film de cinéma…



« Les femmes du 6ème étage » : synopsis

Voici l’histoire…

Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille coincé, découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit au sixième étage de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un univers exubérant et folklorique à l’opposé des manières et de l’austérité de son milieu. Touché par ces femmes pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec émotion aux plaisirs simples pour la première fois.

5 choses à savoir sur votre film

– Carmen Maura a reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour ce film, c’était lors de la cérémonie des César 2012



– C’est la troisième fois que Sandrine Kiberlain interprète la compagne de Fabrice Luchini. En effet, elle était son épouse docile en 1996 dans “Beaumarchais” , l’insolent avant de jouer la tortueuse Juliette dans “Rien sur Robert” de Pascal Bonitzer en 1999. Il leur aura fallu plus de dix ans pour se retrouver dans ce film où leur couple risque encore de faire face à de nouvelles difficultés

– À l’origine, c’est un adolescent qui devait être le personnage principal du film, trouvant refuge parmi la communauté des “bonnes” espagnoles. Mais voyant que cela ne fonctionnait pas, c’est naturellement que Philippe Le Guay a pensé à un personnage adulte, à travers son ami Fabrice Luchini.

– Les actrices espagnoles Berta Ojea et Concha Galán ne parlaient pas français pendant le tournage. Elles ont appris leur rôle phonétiquement…

– Beau succès lors de sa sortie en salles, le film a convaincu 2.2 millions de spectateurs.

Bande-annonce

Et tel un rituel qui se perpétue au fil des 11 années que nous avons déjà passé ensemble, on termine avec les images et la bande-annonce officielle

« Les femmes du 6ème étage » à voir ou à revoir ce soir sur M6 et 6PLAY.

