« Plus belle la vie » du 13 mai 2020 : vos deux épisodes de ce soir, une audience qui remonte un peu…

« Plus belle la vie » du 13 mai 2020. Et deux épisodes en rediffusion de PBLV vous attendent encore une fois ce soir dès 20h15 sur France 3. En ce premier mercredi de déconfinement, vous retrouverez les épisodes n°2799 et n°2800. Pour ceux qui atterrissent à peine rappelons que ces deux épisodes ont été diffusés une première fois durant l’été 2015.



« Plus belle la vie » du 13 mai 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Episode n°2799

La police est sur les traces de Noham. Après avoir été interrogés par Patrick, la veille, Estelle pense qu’il est préférable qu’elle ravitaille Noham à la place de Djawad. Ayant appris que Noham était suspecté du vol des bijoux, Wendy sonde Estelle, qui affirme ne rien savoir…



Boher et Samia sont prêts à signer une promesse de vente pour la villa. Mais lors d’une visite, Philippe leur exhibe un termite qu’il vient de trouver dans la maison. Face aux soupçons de Philippe, la propriétaire se braque. Malgré sa déception, Boher remercie son père de leur avoir évité le pire…

Autour du petit déjeuner, Frémont se vante d’être un fin danseur et entraine Mirta dans un paso doble. Amusée, Luna les filme et poste la vidéo sur le site du Céleste. Grâce au succès de la vidéo, Wanda propose à Frémont de s’associer pour organiser des après-midi dansantes…

Jérôme se prépare à son entretien d’embauche. Kevin se met à rêver de voir son père retrouver un travail. Jérôme revient, confiant après son rendez-vous. Son ami, Bastien confirme qu’il a fait une très bonne impression…

Episode n°2800

Sur la place du mistral, Fred tombe sur Julio et essaie de l’acheter en le menaçant pour avoir des infos sur l’endroit où se planque Noham. Julio en parle à Djawad et insiste sur le danger connaissant la réputation des Canneli. Djawad lui conseille de gagner du temps. La police apprend également par un indic, que les Canneli sont à la recherche de Noham. Djawad retrouve le faussaire, Pujol qui refuse de prendre le risque d’aider Noham à quitter la France…

Boher commence à renoncer à son rêve de villa. Philippe décide d’aider Samia dans de nouvelles recherches, mais ne lui montre que des biens hors budget. C’est alors qu’une potentielle acheteuse de l’appartement, Christine se présente très intéressée par l’affaire…

Baptiste et Emma doivent racheter le matériel qui a été volé avant le retour de Franck. Baptiste demande à Thérèse de les aider financièrement. Mais en voyant le matériel arrivé chez Franck, Thomas comprend qu’il y a un problème…

Jérôme tempère l’enthousiasme de Kevin en attendant d’avoir la certitude d’avoir trouvé un travail. Mais Bastien lui annonce que la boîte a préféré embaucher un jeune sans qualification pour moins cher…

Un léger mieux côté audience

Un léger mieux du côté des audiences même si on est très loin des scores d’antan.

– Le premier épisode a ainsi réuni 1,13 million de téléspectateurs soit 4.3% de l’ensemble du public

– Le seconde a fait nettement mieux avec 1.99 million de fidèles pour une part d’audience moyenne de 7.3%/

