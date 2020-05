« Tous en cuisine » du 13 mai : quels ingrédients pour quelles recettes ? On vous dit tout !

4.6 ( 10 )



« Tous en cuisine » du 13 mai 2020. Nouveau numéro de « Tous en cuisine » en direct avec Cyril Lignac dès 18h45 sur M6 et 6play pour le streaming vidéo ou le replay. Vous souhaitez vous aussi reproduire la recette à la maison ? Alors on vous explique maintenant les ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires…



Ce soir une seule recette mais qui devrait en régaler plus d’un : un biscuit roulé aux fraises avec de la chantilly légère

« Tous en cuisine » du 13 mai : ingrédients et ustensiles pour la recette du jour

BISCUIT ROULÉ AUX FRAISES, CHANTILLY LÉGÈRE

Les ingrédients pour 4 personnes



2 jaunes d’œufs

3 œufs entiers

135g de sucre

85g de sucre

4 blancs d’œufs

85g de farine

5g de beurre

125g de mascarpone

25cl de crème liquide entière 35%

65g de sucre

90g de purée de fraises

300g de fraises fraiches

1 pot de confiture à la fraise

Les ustensiles

1 plaque pâtissière + 1 feuille de silicone ou feuille de papier sulfurisé + 1 spatule coudée

1 saladier + 1 batteur à main

1 saladier + 1 fouet

1 saladier + 1 maryse

1 grille + 1 casserole + 1 fouet + 1 pinceau

Quant à la recette en elle-même, découvrez la marche à suivre et les différentes étapes dès 18h45 sur M6 puis sur 6PLAY.

Vous pouvez aussi consulter le compte Instagram de M6 , le compte Facebook de Cyril Lignac ou son compte Instagram.

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h45 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s) invité(s).

