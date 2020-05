« Tous en cuisine » du mardi 5 mai : les ingrédients et ustensiles pour la recette de Cyril Lignac ce soir

4.6 ( 20 )



« Tous en cuisine » du mardi 5 mai 2020.



Et comme toujours Stars Actu vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires.

« Tous en cuisine » du mardi 5 mai : ingrédients et ustensiles pour la recette du jour

POULET BASQUAISE, RIZ CUISINÉ ET CRÈME DE CHORIZO

Les ingrédients pour 4 personnes

4 blancs de poulet

1 oignon épluché et émincé

15cl de vin blanc

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

2 poivrons jaunes épluchés et émincés en lamelles

2 poivrons rouges épluchés et émincés en lamelles

250g de concassée de tomate

200g de chorizo

50g de beurre froid en cubes

120g de crème liquide entière

60g de bouillon cube

150g de riz basmati

1 échalote épluchée et ciselée

2 pincées de paprika

80g de purée de tomates confites (pétales de tomates confites)

Piment d’Espelette

Huile d’olive

Sel fin & poivre du moulin

Les ustensiles nécessaires à sa réalisation

1 plat

1 cocotte + 1 spatule + 1 couvercle

1 planche + 1 couteau éminceur

1 casserole + 1 fouet + 1 spatule

1 casserole

« Tous en cuisine », en direct avec Cyril Lignac, c'est du lundi au vendredi, dès 18h45 sur M6.

