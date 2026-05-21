Demain Nous Appartient spoiler : Alex dénonce Diego à la police ! (22 mai 2026)

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Demain nous appartient spoiler – Alex va prendre une lourde décision demain dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans l’épisode du vendredi 22 mai 2026, Chloé et Alex vont confronter Diego mais il va nier et continuer de leur mentir… Diego va aller jusqu’à leur dire qu’ils ne sont pas ses parents !











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Au Spoon, Manny confronte lui aussi Diego : il l’a grillé et a compris qu’il est mêlé dans le braquage. Il lui rappelle qu’il doit beaucoup aux Delcourt… Mais au même moment, Alex fait venir Martin à la maison. Il lui dit tout : Diego est mêlé au braquage et il a couvert le vol de la voiture ! Il lui parle de sa copine Bella et des autres kite-surfers, il lui donne le nom de la plage où il les a vus.

Mais Diego retrouve Bella : sa famille a compris, il craint qu’ils parlent à la police et l’encourage à prendre la fuite. Bella ne les croit pas capables de faire ça et elle refuse de partir sans lui. Diego se rend alors chez lui pour faire ses bagages ! Il entend Judith et Alex se disputer, il comprend qu’Ales l’a dénoncé. Il sort par la baie vitrée et s’enfuit !

Pendant ce temps là, Bella et ses potes plient bagages. Diego les rejoint, il leur annonce qu’Alex a bien parler à la police. Il annonce qu’il vient avec eux ! Quand Nordine et Manon les repèrent, de la fumée s’échappe de leur planque : ils ont mis le feu et sont partis !



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Au même moment, Chloé découvre la lettre d’adieux de Diego…

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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.