N’oubliez pas les paroles du 22 mai 2026 : Audrey continue, quels gains et quel classement pour la maestro ?

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N’oubliez pas les paroles du 22 mai 2026, 26 victoires pour Audrey – Audrey a signé deux nouvelles victoires ce vendredi soir dans le jeu quotidien de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Après avoir franchi la barre des 100 000 euros hier, quels gains a-t-elle remporté ce soir ? Je vous dis tout.











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N’oubliez pas les paroles du vendredi 22 mai 2026, Audrey continue

Dans le détail ce vendredi soir, Audrey a remporté 2 000 euros sur la première émission et ensuite 1000 euros sur la deuxième. Audrey fait ainsi monter ses gais au total de 106 000 euros.

De quoi la faire monter à la 66ème place du classement des plus grands maestros de l’histoire du jeu de France 2.

N’oubliez pas les paroles du replay de 22 mai

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



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