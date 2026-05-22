Un Si Grand Soleil Spoiler : l’arrestation d’Atlan, il avoue tout ! (épisode du 27 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1931 du 27 mai 2026 – C’est la fin pour Raphaël Atlan dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, Margot va lui tendre un piège avec l’aide de la police !











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Alors qu’Atlan a agressé Margot et tenté de l’étrangler, il est allé jusqu’à menacer de s’en prendre à Achille pour faire pression sur l’avocate : il a exigé qu’elle fouille dans les dossiers de Cécile pour retrouver les coordonnées de la maîtresse du témoin. Margot a fait mine de lui donner mais en réalité, elle a prévenu Cécile et une opération policière est montée !

Quand Atlan retrouve la femme et menace de la tuer avec un couteau, il exige qu’elle retourne voir la police pour dire qu’elle s’est trompée et changer la version… Mais il est en réalité face à Elise ! Manu débarque et l’arrête, il est placé en garde à vue. Au commissariat, il avoue avoir acheté un témoin à charge contre Jérémy Loubet, mais aussi les menaces contre Margot. Il finit par reconnaitre qu’il a tuéme Isaure. Il explique qu’elle voulait le quitter et il ne pouvait pas le supporter. Quand Jérémy est parti, Atlan a retrouvé Isaure avant qu’elle monte dans sa voiture.

De son côté, Cécile prévient Margot de l’arrestation et la félicite. Margot se sent nulle, elle est très déçue. Mais Cécile lui assure qu’elle a été victime d’un grand manipulateur. Il dit qu’elle a sali son amour, il s’est senti trahi. La situation a dégénéré, il dit qu’il ne voulait pas lui faire de mal. Il a changé son corps dans la voiture et il l’a balancée à l’eau !



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Plus tard, Claudine annonce à Becker que Jérémy va être libéré. Clément reconnait avoir été trop dur avec elle il y a 25 ans… Il est désolé. Claudine se met à pleurer, elle lui dit qu’elle l’a vraiment aimé mais il ne lui a laissé aucune chance. Elle finit par dire que c’est du passé et lui fait un bisou sur la joue avant de partir…

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