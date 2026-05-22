C à vous du 22 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 22 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Présidentielle 2027, candidature de Gabriel Attal, état de la droite et de l’extrême droite. On en parle avec Tugdual Denis, (Valeurs actuelles) auteur de « La cendre et le feu – Enquête intime au cœur de la droite française » – Robert Laffont et Frédéric Dabi (Ifop)

🔵 Affaire « Patrick Bruel » : une trentaine de femmes accusent le chanteur de viols et d’agressions sexuelles. On reçoit Charlotte Chaffanjon, cheffe du service enquêtes de Libération



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🔵 Températures jusqu’à 35°C, dôme de chaleur… Combien de temps va durer ce temps estival ? Les informations de Sébastien Thomas, journaliste au service météo-climat à France Télévisions, ce soir dans C à vous

🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Le live de Pierre de Maere pour son titre « Je pense à vous »

✨ Lukas Dhont, Emmanuel Macchia, Valentin Campagne pour le film « Coward », en salle prochainement

✨ Estelle Lefébure, Marraine de la 11ème semaine du cinéma positif, Thomas Jolly, co-président de la « Queer Palm »

✨ Eva Longoria Reem Kherici pour le prix « L’Oréal Paris Lights on Women’s Worth »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 22 mai 2026 à 19h sur France 5.