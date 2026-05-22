Ici Tout Commence spoiler : Péniac manipule-t-il Lionel ? (vidéo épisode du 27 mai)

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Ici tout commence spoiler – On peut dire que le chef Péniac ne va laisser personne indifférent dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Si Emmanuel l’apprécie car il lui ressemble dans sa manière de faire avec les élèves, dans quelques jours, c’est Lionel qui va se rapprocher du nouveau professeur de l’institut Auguste Armand.











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Et pour cause, le chef Péniac va prendre Lionel sous son aile. Il va le mentorer, l’aiguiller sur son concept, et surtout tenter de lui redonner confiance en lui alors qu’il traverse une période difficile.

A la fin de son cours, Péniac sent que Lionel est toujours perdu concernant son avenir. Il lui propose alors de le retrouver en fin de journée pour aller courir ensemble, sa façon à lui de décompresser.

Mais Péniac est-il vraiment sincère avec Lionel ou le manipule-t-il ?



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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1445 du 27 mai 2026 : Péniac rebooste Lionel

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