« Envoyé Spécial » du 11 juin 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéos)

« Envoyé Spécial » du 11 juin 2020. Ce soir votre magazine « Envoyé Spécial » est de retour sur France 2 à partir de 21h05 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV pour un nouveau numéro inédit présenté par Elise Lucet.



« Envoyé Spécial » du 11 juin 2020 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ Révolution au travail !

Déconfinement oblige, ils retrouvent peu à peu le chemin de l’usine, de l’atelier, du magasin, avec de nouvelles normes de sécurité, de nouveaux réflexes, de nouveaux métiers. Tout a changé ! Dans cette chaîne d’instituts de manucure, de la livraison du matériel à l’accueil des clientes, l’organisation a été repensée. Efficace pour relancer l’activité ? Cette usine de cartes électroniques fabriquera bientôt… des filtres pour respirateurs, et des contrôleurs qualité sont maintenant chargés de la sécurité sanitaire.

Un moyen de mieux résister à la crise ? Le patron de ce sous-traitant aéronautique a engagé un coach pour aider les salariés à reprendre le travail en toute confiance. Suffisant pour rassurer ? Pour la fondatrice de cette petite société de conseil, le télétravail est une révélation. L’occasion de quitter ses bureaux parisiens ? « Envoyé spécial » est allé à la rencontre de ceux qui mettent en œuvre cette révolution du travail imposée par la pandémie de coronavirus.



Un reportage de Nathalie Gros et Guillaume Viart avec Capa Presse.

✔️ Violences policières : quelle justice ?

Plus d’an et demi après le début du mouvement des « gilets jaunes », où en sont les enquêtes sur les violences policières ? Comment la justice gère-t-elle ces dossiers ? « Envoyé spécial » revient sur l’affaire du Burger King. Le 1er décembre 2018, des fonctionnaires de police pénètrent dans le fast-food et frappent à coups de matraque des manifestants « gilets jaunes » à terre. A l’époque, ces images, filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, ont choqué.

Manon et Maxime, présents ce jour-là, ont porté plainte et attendent toujours justice. Mélanie, elle, allait rejoindre son mari à une manifestation parisienne lorsqu’elle a reçu un violent coup dans la nuque. Elle explique qu’elle marchait tranquillement, dos aux policiers, quand l’un deux l’aurait frappée sans raison. Pourtant, sa plainte contre X a été classée sans suite…

Une enquête d’Elise Menand et Benoît Sauvage.

✔️ La police américaine est-elle raciste ?

Une immense vague de protestation contre les violences policières s’est élevée dans le monde entier après la mort, aux Etats-Unis, de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc lors d’un contrôle. La police américaine est-elle raciste ? Est-elle au-dessus des lois ? Les Afro-Américains sont, en proportion, deux fois plus victimes de bavures policières que le reste de la population. Des vidéos de ces drames font régulièrement la une des journaux, pourtant, dans 90% des cas, les policiers ne sont pas inculpés.

De Los Angeles à Washington en passant par Ferguson, dès 2015, « Envoyé spécial » a enquêté sur ceux qui sont censés « protéger et servir » et a découvert des commissariats et des tribunaux gangrenés par le racisme. Au-delà des bavures à répétition, le ministère de la Justice américain dénonce, dans certaines régions, un harcèlement systématique de la communauté noire, exercé par la police avec l’appui de la justice, qui renvoie les Etats-Unis aux heures les plus sombres de leur histoire.

Un reportage de Pierre Monégier et Kristian Autain.

