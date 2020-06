Audiences TV prime 10 juin : « The Resident » leader devant « Top Chef », déception pour « Romance »

5 ( 6 )



Audiences TV prime 10 juin 2020. Que retenir des chiffres de l’audience d’hier soir en première partie de soirée ? Et bien qu’on prend les mêmes et qu’on recommence. Sans surprise victoire de TF1 avec la suite de la saison 2 de la série médicale « The Resident » .



Les deux épisodes proposés hier soir ont pu compter sur 4 millions de fidèles soit 16.7% du public présent devant son poste de télévision (4.2 millions pour le premier). TF1 était leader auprès des fameuses ménagères avec 29. 3% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Audiences TV prime 10 juin 2020 : autres chaînes

M6 suit avec l’avant-dernier rendez-vous de la saison de « Top Chef », une émission au terme de laquelle nous avons appris le nom des deux finalistes. Et 3.90 millions de fidèles ont répondu à l’appel soit 15.6% des téléspectateurs. Grosse performance auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 24.4.% de pda.



Petite déception pour France 2 avec lancement de sa mini-série « Romance ». Malgré sa qualité, elle n’a suscité l’intérêt que de 2.50 millions de personnes soit 10.5% des téléspectateurs. Dommage elle mérite beaucoup mieux.

France 3 suit avec la rediffusion d’un numéro du magazine « Des racines et des ailes ». Hier soir Carole Gaessler nous proposait un voyage sur les chemins de Compostelle. Et il a de nouveau convaincu 2.32 millions de personnes soit 10% des téléspectateurs.

Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film « Rien ne va Plus » de Claude Chabrol. Porté par Isabelle Huppert, Michel Serrault et François Cluzet, il a rassemblé 2.01 millions de nostalgiques (pda 8%).

