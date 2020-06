Fort Boyard : un départ et deux évictions de personnages cet été !

5 ( 5 )



Mauvaise nouvelle pour les fans de Fort Boyard ! Si le jeu culte de France 2 sera bien de retour à l’antenne cet été pour une toute nouvelle saison, ce sera sans trois personnages appréciés des téléspectateurs.

En effet, alors que Cyril Féraud rejoint l’équipe du Père Fouras (voir notre article), trois personnages vont disparaitre du Fort Boyard.



Cyril André, alias Mister Boo, a annoncé son départ il y a quelques semaines tandis que Francis Lalane vient de dénoncer son éviction.

En cause, son âge et l’épidémie de Covid-19 : « Quand j’ai demandé quand débuterait le tournage, on m’a dit que mon personnage ne serait pas dans cette saison, à cause des assurances. Elles refusent de prendre en charge le risque lié au Covid. Et par conséquent, comme j’ai 61 ans, je n’étais pas le bienvenu (…) Si j’en veux à quelqu’un, ce sont aux assurances. Je n’exclus pas de me retourner juridiquement contre elles, car c’est de la discrimination » a confié le chanteur au Parisien.



Et selon Télé Loisirs, Vincent Lagaf’ ne sera plus au Fort Boyard non plus cet été. Il incarnait Megagaf lors des deux saisons précédentes.

