Plus belle la vie : à quand le retour des inédits ? Réponse !

Plus belle la vie info diffusion PBLV épisodes inédits – Comme annoncé précédemment, les rediffusions de la série marseillaise quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » vont s’arrêter à compter du lundi 22 juin, faute d’audimat suffisant sur la case horaire (voir notre article). Mais les tournages ont repris la semaine dernière, pour le plus grand plaisir des acteurs et de toute l’équipe de la production, malgré les mesures sanitaires strictes.

Vous devez donc certainement vous demander quand les épisodes inédits de PBLV feront leur retour à l’antenne de France 3…



Et bien c’est en juillet que la chaîne compte reprendre la diffusion normale de « Plus belle la vie », comme l’a annoncé Sophie Gigon, directrice des fictions de journée à France Télévisions, auprès de nos confrères du Parisien.

Pas encore de date précise évidemment mais c’est une bonne nouvelle pour les fans du feuilleton quotidien puisque la déprogrammation de PBLV ne durera pas bien longtemps !



Rappelons qu’à la reprise, les intrigues suivront les couples Thomas et Gabriel, Samia et Hadrien, Jean-Paul et Irina, mais aussi Estelle et Francesco. Et Barbara fera son retour au Mistral après de longs mois d’absence.

