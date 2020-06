Un si grand soleil : Damien ment à Lucille, Sylvain piégé, ce qui vous attend lundi 8 juin (épisode n°411 en avance)

4.2 ( 5 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La première semaine de reprise de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » s’est achevée hier soir et vous êtes peut être déjà impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine. On peut déjà vous dire que l’épisode 411 du lundi 8 juin, Lucille va confronter Damien après qu’elle l’ait vu avec Bilal.

En effet, Lucille est furieuse après les avoir vus et lui demande des explications. Damien ment en expliquant qu’avec Bilal, ils sont un couple libre et qu’ils vont voir ailleurs chacun de leur côté !



ANNONCES





Du coup, Lucille réfléchit et accepte d’accompagner Damien à une soirée…

De son côté, Antonin accepte d’aller voir son père au parloir en prison. C’est Baptiste, son oncle, qui réussit à le convaincre d’y aller. Selon lui, la mort de Léa était un accident et son frère n’a jamais voulu qu’il y est des morts dans l’incendie. Et alors que Manu continue d’enquêter et interroge Baptiste, au parloir Sylvain jure à son fils qu’il n’est pas responsable de l’incendie de l’escape game ! Il est convaincu que quelqu’un cherche à le faire accuser…



ANNONCES





Quant à Quentin, il cherche un nouvel appartement. Il est emballé par une visite mais le propriétaire trouve son dossier peu solide. Il lui demande trois mois de caution mais Quentin n’a pas l’argent et ne trouve pas de solution… Il n’ose pas en parler à Davia…

Rendez-vous lundi 8 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES