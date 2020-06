Plus belle la vie du 10 juin 2020 : ce soir (re)découvrez l’épisode n°2832

4.4 ( 7 )



ANNONCES





Plus belle la vie du 10 juin 2020. Alors que les inédits de PBLV seront de retour dès le 29 juin 2020, et que la série sera déprogrammée durant une semaine, nous vous proposons de découvrir ce qui vous attend ce soir avec la rediffusion de l’épisode n°2832.



ANNONCES





Plus belle la vie du 10 juin 2020 : résumé en avance vidéo de l’épisode de ce soir

Patrick rapporte à Constance qu’il a fait convoquer Ludovic, le compagnon infidèle d’Aurélie. Eugénie propose à Sacha de couvrir l’affaire, mais Sacha hésite à traiter un fait divers. Toujours confus, Vivien s’inquiète pour Céline et insiste pour la protéger. Patrick interroge Ludovic, qui s’est présenté et qui semble très accablé. Choquée par la mort d’Aurélie dans l’hôtel, Seta demande à Sacha d’appeler Luna pour qu’elle revienne au plus vite du Brésil…

Kevin n’est pas dans la même classe que Fatiha. Ses amis l’encouragent à l’oublier en se concentrant sur une nouvelle élève nouvelle, mais Kevin n’est pas intéressé. César se montre impertinent pour son premier cours avec Blanche. Mais elle se retient de le punir. Baptiste est agacé par le nouveau, qui fait rire Emma…

Pour l’enterrement de vie de jeune fille de Mélanie, Samia propose une soirée intime, mais Juliette a d’autres idées bien plus trash. Samia avertit Mélanie, qui apprend soudain que sa robe de mariée a été volée…



ANNONCES





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES