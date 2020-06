« Top Chef » du 10 juin 2020 : Quel candidat sera éliminé ce soir ? Qui seront les finalistes ?

5 ( 4 )



« Top Chef » du 10 juin 2020. Les choses sérieuses commencent vraiment ce soir pour les candidats de cette saison 11 de « Top Chef » ! Et oui en cette 17e semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels, suite des demi-finales ! Les 3 derniers candidats en compétition vont devoir s’affronter lors d’une ultime épreuve pour tenter de décrocher leur place pour la grande finale du concours !



Mais attention, seuls d’entre-eux seront finalistes ! En clair, et pour faire court, un candidat sera éliminé aux portes de la finale.

« Top Chef » du 10 juin 2020 : quelle épreuve ce soir ?

Émission un peu particulière ce soir. En effet un candidat va imaginer sa propre épreuve et l’imposer à ses adversaires. L’objectif ? Être suffisamment stratégique pour être imbattable sur son propre terrain et empêcher ses concurrents de marquer des points… Pour cette dernière ligne droite, les chefs de brigade seront plus que jamais aux côtés de leurs candidats pour les épauler et les aider à accéder à l’ultime étape du concours… Puis, avant de découvrir les résultats, chaque chef reviendra lors d’un tête-à-tête avec son candidat sur son parcours dans le concours.

Et l’invité du jour est…

Pour juger cette épreuve originale et inhabituelle, l’équipe de « Top Chef » reçoit le chef 2 étoiles, Christian Sinicropi à la tête des cuisines du célèbre hôtel Martinez de Cannes.



Alors quel candidat parviendra à mettre en difficulté ses adversaires ? Qui se fera battre sur son propre terrain ? Et surtout… Qui seront les deux finalistes de Top Chef saison 11 ? Réponse ce soir dès 21h05 M6 et 6PLAY.

"Tout était calculé et là ça part en cacahuètes" 🥵

Mallory va-t-il se qualifier pour la finale ? Réponse ce soir à 21:05 #TopChef pic.twitter.com/b32tx9WGss — M6 (@M6) June 10, 2020

D’ici là, et si vous êtes amateurs de bonne cuisine, n’oubliez pas découvrir et pourquoi pas de réaliser en direct les deux recettes de Cyril Lignac dans « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » ce soir dès 18h45 sur M6.

