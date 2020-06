Plus belle la vie : un acteur phare veut se marier et adopter

4.5 ( 8 )



Plus belle la vie PBLV infos acteurs personnages – Un acteur phare de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » a décidé d’officialiser sa nouvelle relation amoureuse dans les colonnes de France Dimanche. Il s’agit de Laurent Kerusoré, alias Thomas Marci dans le feuilleton marseillais, qui a retrouvé l’amour et a même envie de se marier et d’adopter un enfant !

Il y a quelques mois Laurent Kerusoré avait aussi choisi de parler de son chagrin d’amour sur Instagram.



Il avait alors évidemment le moral au plus bas… Mais maintenant c’est du passé, Laurent est heureux avec son nouveau compagnon. Il pense au mariage et à l’adoption !

« Comme j’ai moi-même été adopté, c’est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. Seulement, je n’avais alors pas rencontré l’être qui partagerait ma vie. Aujourd’hui, c’est fait, mais j’ai 46 ans » a expliqué l’acteur de « Plus belle la vie ».



« Le projet n’est pas abandonné, cependant je me pose beaucoup de questions. Avant, j’aimerais me marier, faire les choses dans l’ordre… Là aussi, je suis sans doute un peu vieux jeu. Mais oui, je rêve qu’on soit trois à porter le même nom et qu’on fonde une vraie famille »

