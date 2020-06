« Tandem » épisodes du 2 juin : rediffusions à gogo ce soir sur France 3

4.6 ( 9 )



« Tandem » épisodes du 2 juin 2020. La semaine dernière, vous avez assisté au final de la saison 4 de la série « Tandem » . Ce soir sur France 3 place aux rediffusions à gogo dès 21h05 mais aussi en streaming vidéo, replay et avant-première sur France.Tv. Au programme pas moins de 4 épisodes à la suite de la saison 3 « Dernière joute », « Un parfum de mystère », « Hors norme » et « La fièvre de l’or ».



« Tandem » épisodes du 2 juin : résumé de vos épisodes

« Dernière joute » (21h05) : À Sète, la joute nautique est une tradition ancestrale… aussi ancienne que la rancœur qui anime les Caravani et les Villa, deux familles de jouteurs qui se disputent le célèbre trophée de la Saint-Louis. Est-ce à cause de cette haine qu’on retrouve Kevin Villa mort un beau matin dans le canal ? Ou est-ce parce qu’il était le petit ami secret de Tiphaine Caravani ? Dans une enquête sur fond de Roméo et Juliette, nos héros vont devoir creuser dans les secrets les plus profonds des protagonistes de l’affaire… Et découvrir que, à force de non-dits, la haine s’était propagée en silence au sein même de la famille de la victime.

« Un parfum de mystère » (21h55) : Pour la première fois, nos héros vont être confrontés à une affaire pas banale : suite à l’appel téléphonique d’une femme en détresse, Clara Séguret, ils vont retrouver tous les indices d’un meurtre et toutes les preuves incriminant Damien Heyrieux, aveugle et collègue de la victime… Seul problème : Soler et Marchal n’ont ni le mobile de Heyrieux ni le corps de Clara. Pourquoi l’aveugle a-t-il tué la jeune femme, héritière du célèbre domaine des parfums Séguret ? Et comment a-t-il réussi à faire disparaître le corps ? Un face-à-face entre un meurtrier calculateur et une Léa plus perspicace que jamais…, tout ça sous la surveillance du colonel qui ne laisse passer aucune erreur de procédure. Heyrieux a-t-il tué par amour ou par orgueil ? Et si c’était justement son ego qui à la fin faisait perdre la partie d’échecs engagée par Heyrieux contre Léa ?

« Hors norme » (22h50) : Maxime Baltard est un ancien détenu resté célèbre pour ses multiples évasions. Mais cet individu médiatique semblait avoir trouvé comment mené une vie plus sereine, grâce à une réhabilitation unanimement saluée. Comment expliquer son brutal décès ? A la stupeur générale, Baltard a été tué au milieu de ses vergers. Faut-il soupçonner un voisin jaloux ? Une ancienne fréquentation de son passé de truand ? Il apparaît rapidement qu’il cachait pas mal de choses à ses proches, y compris à Isabelle, son épouse. La jeune femme aurait-elle quelque chose de précis à lui reprocher ? Baltard a-t-il gâché sa seconde chance, lui qui semblait en vouloir toujours plus ?…



« La fièvre de l’or » (23h35) : Lors d’un stage d’orpaillage, Sylvain Théron est retrouvé mort au bord de la rivière. Aux yeux du capitaine, le meurtre est nécessairement en rapport avec la vie privée – pourtant très banale – de la victime. Mais pour le Commandant Soler, il s’agit d’une affaire liée à la cupidité et à l’or. L’enquête se complique dès l’instant où Soler et Marchal réalisent que les codes du petit monde de l’orpaillage sont dignes du Far West : personne n’accepte de parler aux gendarmes. De plus, Théron payait sa pension alimentaire en liquide. Et il finançait une caisse secrète pour offrir à son fils malade le voyage de ses rêves. D’où tirait-il ses revenus ? Pour clarifier le dossier, Léa décide d’infiltrer un membre de l’équipe…

A propos de l’audience

Le final de la saison 4 diffusé la semaine dernière a été couronné de succès. Malgré la rude concurrence d’Harry Potter sur TF1, il a réuni 5.06 millions de fidèles pour 20% de part de marché.

En sera t-il de même ce soir en mode rediffusion ?

