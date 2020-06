Plus belle la vie du 2 juin 2020 : dans votre épisode ce soir, Juliette débarque (VIDEO EXTRAIT)

0 ( 0 )



« Plus belle la vie » du 2 juin 2020 – Une semaine après la reprise des tournages de votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie », c’est encore une rediffusion qui vous attend ce soir. Alors qu’on vous rappelle que depuis hier il n’y a plus qu’un seul épisode à 20h15, ce mardi c’est l’épisode 2826 qui vous attend avec l’arrivée de Juliette, la cousine d’Etienne.



« Plus belle la vie » du 2 juin 2020 : votre épisode de ce soir

Épisode 2826 : Estelle tente de convaincre Djawad de ne plus cohabiter dans le même local. Julio pousse également Djawad à rechercher un nouveau lieu, mais Djawad résiste à l’idée. Il confie à Nathan qui habite comme lui au Céleste, ce qui s’est passé avec sa cousine…

Thomas et Riva pensent que Nicolas a largué Coralie, or les deux amoureux sont revenus sur leur malentendu et filent le parfait amour. Riva sème néanmoins le doute dans l’esprit de Coralie en prétendant que Nicolas est un tombeur superficiel. Au déjeuner, Coralie s’inquiète de le voir parler à une jolie interne et répondre à des sms en souriant, alors qu’elle aurait aimé être rassurée…

Etienne et Mélanie préparent leur mariage qui aura lieu le 10 septembre. Mélanie vexe Roland au sujet du menu et lui propose d’être son témoin pour se rattraper. Juliette, la cousine d’Etienne, arrive à Marseille, et débarque au Mistral…



Céline retrouve Vivien, son ex, dans un foyer de l’OPFRA, et l’invite à déjeuner. Il lui confie ses dernières années traumatisantes dans l’armée au Mali. Vivien semble toujours attaché à Céline. Céline est touchée par sa détresse matérielle et demande à Vincent de lui trouver un logement.





