« This Is Us » du 11 mars 2021 : vos 5 épisodes de ce soir ! Alors que la série de M6 a touché le fond la semaine dernière avec à peine 954.000 téléspectateurs pour les deux premiers épisodes, M6 continue d’expédier cette 4ème saison en diffusant ce soir encore 5 épisodes à la suite.



« This Is Us » du 11 mars 2021 : vos 5 épisodes inédits de ce soir

Saison 4 – épisode 9 : Traditionnel Thanksgiving

Toute la famille Pearson se réunit afin de fêter leur premier Thanksgiving à Philadelphie, dans la nouvelle maison de Randall et Beth. Nicky instaure une nouvelle tradition familiale en souvenir de Jack.

Saison 4 – épisode 10 : Trop bien pour lui

Rebecca accepte de consulter un médecin pour ses troubles de mémoire mais refuse d’en parler à Kate et Kevin. Ce dernier cherche le grand amour, tandis que les relations se tendent entre Kate et Toby.

Saison 4 – épisode 11 : Semaine d’enfer (1/3)

Les angoisses de Randall remontent soudainement à la surface lorsqu’un individu entre par effraction chez lui…



Saison 4 – épisode 12 : Semaine d’enfer (2/3)

Kevin retourne à Pittsburg afin d’assister aux funérailles de la mère de Sophie et s’interroge sur son avenir.

Saison 4 – épisode 13 : Semaine d’enfer (3/3)

Kate traverse une véritable crise avec Toby. La jeune femme avait pourtant déjà souffert dans le passé de sa relation tumultueuse et toxique avec Marc.

Suite de saison 4 de « This Is Us » ce soir sur M6.

