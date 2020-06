« This Is Us » du jeudi 11 juin 2020 : vos 4 épisodes inédits ce soir sur M6 (VIDEO)

5 ( 6 )



« This Is Us » au programme TV du jeudi 11 juin 2020 – Malgré une audience en berne les deux dernières semaines, M6 continue ce jeudi soir la diffusion en prime de la saison 2 de la série « This Is Us ». Encore une fois, la chaîne proposera pas moins de quatre épisodes inédits ! Histoire de passer plus vite à un autre programme ?…

De nouveaux épisodes à suivre dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming et replay sur 6PLAY.



« This Is Us » du jeudi 11 juin 2020 : vos 4 épisodes de ce soir

Saison 2 – épisode 9 : Numéro deux (21h05)

Les vies de Kate et Toby prennent un virage inattendu. Rebecca fait tout pour encourager les aspirations artistiques de sa fille, qui veut chanter.

Saison 2 – épisode 10 : Numéro trois (21h55)

Shauna se présente chez les Pearson et refuse de partir sans Deja. Linda doit intervenir. Plus tôt, Randall et Jack font la tournée des universités.



Saison 2 – épisode 11 : Thérapie familiale (22h40)

Jack embarque sa famille pour des vacances estivales. Les Pearson se retrouvent dans les bois. La jeune Rebecca est absorbée par ses lectures, tout comme Kevin, dans ses comics. Kate et son mari se rendent chez un glacier…

Saison 2 – épisode 12 : Clooney (23h30)

Kate fait les boutiques, à la recherche d’une robe de mariée. De son côté, Kevin se familiarise avec un nouveau style de vie, tandis que Randall se penche sur le passé de William. Jack et Rebecca emmènent les enfants, petits, au centre commercial…

Une audience en berne pour This Is Us

Rappelons que l’audience de la série ne réussit pas à décoller. Les téléspectateurs sont peu à regarder « This Is Us », comme jeudi dernier avec seulement 1,36 million de téléspectateurs pour 5.7% de pda devant les deux premiers épisodes de la soirée.

