Un si grand soleil en avance : Carine gifle Davia ! (résumé + vidéo épisode n°407 du 2 juin 2020)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors qu’hier soir vous retrouviez avec plaisir votre série quotidienne « Un si grand soleil », enfin de retour en grille, un nouvel épisode inédit vous attend ce soir. Et ça va être animé pour Davia, qui va voir débarquer Carine en furie à la paillotte !

Un si grand soleil résumé de l’épisode 407

Carine est à la paillotte quand elle voit Damien arriver avec Davia. Elle est furieuse et n’accepte pas que Damien l’ait quittée alors Carine rentre dans une colère noire et n’hésite pas à gifler Davia ! Damien prend Carine à part et tente de la recadrer… Il lui assure que c’est fini entre eux et que c’est la dernière fois qu’il lui dit. Il lui demande de venir récupérer ses affaires et de quitter son appartement.

Et alors qu’Antonin est torturé par le doute, Gérald prend des décisions non-négociables. De son côté, Quentin sait qu’il peut toujours compter sur Gary.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 2 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

