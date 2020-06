« Zone Interdite » du 14 juin 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

4.5 ( 10 )



« Zone Interdite » du 14 juin 2020 – Ce dimanche soir à la télé, la belle Ophélie Meunier vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit du magazine Zone Interdite. Aujourd’hui et deux semaines il aura pour thème. Ce soir l’épisode 1 de « Croisière autour du monde : l’incroyable destin d’un paquebot en pleine épidémie ».

« Zone Interdite » du 14 juin 2020

Croisière autour du monde : l’incroyable destin d’un paquebot en pleine épidémie – Épisode 1

Le 6 janvier dernier, au départ de Marseille (Bouches-du-Rhône), 2 200 passagers dont 900 Français embarquent à bord du « Magnifica » pour une croisière extraordinaire de quatre mois autour du monde. Des plages brésiliennes aux glaciers argentins d’Ushuaïa, des monolithes de l’Île de Pâques, aux plages de rêve de Tahiti, des fjords de Nouvelle-Zélande au canal de Suez, ce sont plus de 40 escales dans 23 pays différents que s’apprêtent à découvrir les heureux passagers. Cette croisière va être exceptionnelle à plus d’un titre : lorsque le monde entier va se trouver confiné à cause du coronavirus, le paquebot ne pourra plus faire escale, 42 jours sans voir la terre pour les passagers. Par chance aucun malade sur le bateau, alors entre spectacles, cinémas, piscines et restaurants, la croisière va continuer à s’amuser. Les caméras de Zone Interdite étaient à bord et vous font partager cette incroyable épopée.



Pour Christophe, policier et sa femme Odile, directrice d’une association sociale, cette croisière était l’occasion de faire découvrir le monde à leurs deux enfants, Soliane, 5 ans, et Eoghan, 6 ans. Ils avaient réservé plus d’un an à l’avance. Mais Keegan, le petit dernier est né peu avant le départ. C’est donc finalement à cinq, dans une cabine de 22 m2 et avec une toute autre organisation qu’ils vont vivre cette aventure hors du commun.

Cette croisière est plus que la réalisation d’un rêve pour Corinne et son mari Laurent, compagnon frigoriste. Leur vie bascule il y a cinq ans, lorsque Corinne contracte une maladie grave au cerveau. Désormais handicapée, elle se bat chaque jour pour continuer à marcher et à parler. Ce voyage, c’est son idée. Avec Laurent, elle est bien décidée à profiter de toutes les escales pour faire de ce tour du monde, une revanche sur la vie.

Stéphan et Jessica vivent ensemble depuis dix-neuf ans. Ces deux coiffeurs marseillais, passionnés de croisière, rêvaient de ce tour du monde depuis dix ans. Choix de la cabine, organisation des excursions, valises entières de médicaments, ils pensaient avoir tout prévu, mais comme pour les autres passagers, l’annonce de l’épidémie a d’abord été un choc.

C’est à Sydney (Australie), aux deux tiers de la croisière, que le rêve a failli basculer. En raison de la pandémie mondiale liée à la Covid-19, la compagnie décide de placer le bateau en quarantaine. Le « Magnifica » entame dès lors une traversée d’un mois et demi sans escale pour revenir à Marseille, son point de départ. Changements d’itinéraire, ravitaillement en haute mer, la croisière va connaître bien des rebondissements. Mais surtout, comme aucun passager n’est touché par le virus – alors que la planète entière se confine – les croisiéristes seront les derniers au monde à vivre normalement. Aller au cinéma, dîner au restaurant, faire la fête… à bord tout reste possible. Entre les passagers va naître une incroyable solidarité et la croisière va se révéler encore plus extraordinaire que prévu !

Ce soir, et en exclusivité, les caméras de Zone Interdite ont suivi cette incroyable aventure épargnée par le coronavirus. Une odyssée qu’il y a quelques mois encore, personne n’aurait pu imaginer. Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

