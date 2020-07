« Vendredi tout est permis » du 3 juillet : ce soir dans VTEP, les invités vont casser le décor penché !

4.4 ( 7 )



« Vendredi tout est permis » du 3 juillet 2020. Vous les attendiez ? Les inédits de VTEP sont de retour ce soir sur TF1, et en prime-time s’il vous plaît ! Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr comme toujours sur MYTF1 depuis tous les appareils connectés.



Et on peut d’ores et déjà vous l’annoncer, c’est une ambiance de folie qui vous attend avec toute l’équipe du film « Divorce Club », la comédie estivale de cet été 2020. À voir absolument au cinéma.

« Vendredi tout est permis » du 3 juillet : les invités

Toute l’équipe de « Divorce Club » va donc débarquer sur le plateau de Vendredi tout est permis. Pour la sortie tant attendue de la comédie de l’année, Arthur accueillera :

Michaël Youn, Arnaud Ducret, Françoix-Xavier Demaison et Caroline Anglade, Cartman, Ornella Fleuri et Vincent Desagnat.



Pour l’occasion, Arthur a préparé une soirée exceptionnelle et les invités vont tout donner sur le célèbre Décor Penché comme dans le Speed Quiz ou sur la piste du Let’s Dance. Tout au long de l’émission, découvrez les épreuves les plus dingues et passez une soirée pleine de fous rires !

Vidéo

Des invités déchaînés et pas qu’un peu…. Ils vont même aller jusqu’à casser le célèbre décor penché. Extrait vidéo…

Alors rendez-vous sans faute ce soir dès 21h05 sur TF1 pour un VTEP à hurler de rire avec Arthur et ses invités pour une grande soirée totalement folle. Parce que le vendredi… tout est permis, avec le « Divorce Club » !

À propos de « Divorce Club »

C’est la comédie l’été, le film qu’il faut absolument aller voir au cinéma à partir du 14 juillet. Un film de et avec Michaël Youn, Arnaud Ducret, Françoix-Xavier Demaison, Audrey Fleurot, Caroline Anglade, Cartman, Youssef Hajdi….

L’histoire : Après 5 ans de mariage, Ben (Arnaud Ducret) est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick (François-Xavier Demaison), un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés (Audrey Fleurot, Michaël Youn…) les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du « Divorce Club »… »

La bande-annonce

